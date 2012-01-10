Вартість торгових площ у Дніпропетровську за рік виросла на 3,31% - до 1529 дол./кв.м

Середня вартість продажу торгових площ (не а торгових центрах) на вторинному ринку Дніпропетровська в 2011 році виросла на 3,31% (49 дол.) – до 1 529 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Амур-Нижньодніпровський район з середнім показником 1 222 дол./кв. м, найдорожчим - Жовтневий район, де середня ціна продажу становила 1 831 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість торгових площ у Жовтневому районі виросла на 5,35% (93 дол.) - до 1 831 дол./кв. м, в Бабушкінському районі – знизилася на 0,59% (10 дол.) - до 1 693 дол./кв. м, в Червоногвардійському районі – виросла на 0,88% (14 дол.) - до 1 599 дол./кв. м, в Кіровському районі – знизилася на 1,66% (26 дол.) - до 1 538 дол./кв. м, в Індустріальному районі – виросла на 8,16% (103 дол.) - до 1 366 дол./кв. м, в районі Самари – знизилася на 0,57% (7 дол.) - до 1 226 дол./кв. м, в Ленінському районі – виросла на 8,06% (96 дол.) - до 1 287 дол./кв. м, в Амур-Нижньодніпровському районі – виросла на 0,33% (4 дол.) - до 1 222 дол./кв. м.