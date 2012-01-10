Вартість торгових площ у Львові за рік знизилася на 3,04% - до 1787 дол./кв.м

Середня вартість торгових площ (не у торгових центрах) в Львові в 2011 році знизилася на 3,04% (56 дол.) - до 1 787 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сиховський район з середнім показником 1 493 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу становила 2 296 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень в Галицькому районі знизилася на 0,99% (23 дол.) - до 2 296 дол./кв. м, у Франковському районі – знизилася на 2,98% (55 дол.) - до 1 792 дол./кв. м, в Залізничному районі – знизилася на 0,79% (13 дол.) - до 1 624 дол./кв. м, в Личаківському районі - знизилася на 6,03% (103 дол.) - до 1 604 дол./кв. м, в Шевченківському районі – знизилася на 4,44% (72 дол.) - до 1 548 дол./кв. м, в Сиховському районі – знизилася на 2,67% (41 дол.) - до 1 493 дол./кв. м.