Оренда приміщень торгової галереї в Києві за рік подорожчала на 10%

Середньоринкова вартість оренди приміщень торгової галереї (площею 150-250 кв.м) в торгових і торгово-розважальних центрах Києва у 2011 році зросла приблизно на 10%.

Про це сказано у звіті девелоперської компанії Aurora Development, переданому УНІАН.

За даними компанії, на кінець минулого року середня вартість оренди приміщень торгової галереї становила 77-80 дол./кв. м/місяць (з урахуванням ПДВ).

При цьому на кінець 2011 року ставки оренди для бутиків і торгових галерей площею до 250 кв. м коливалися в діапазоні 65-250 дол./кв. м/місяць у найбільш відвідуваних об`єктах.

У компанії відзначили, що минулого року найвищі ставки оренди зафіксовані для галерей одягу і взуття, невеликих площ у прикасових зонах гіпермаркетів, поблизу вхідних груп і навігаційних розв`язок (ліфтів, сходів). Традиційно найнижчими ставки оренди залишалися для якірних орендарів (продовольчих супермаркетів, магазинів електроніки, операторів розваг). Для орендарів, які займають площу від 1,5 тис. кв.м, ставки оренди залишилися на рівні 10-25 дол./кв. м/місяць.

За оцінками аналітиків компанії, в 2011 році зміцнився механізм «поділу ризиків між орендарем і власником приміщення»: схема фіксованої мінімальної орендної ставки плюс відсоток від обороту, який залежить від орендованої площі і типу продукції/послуг, що продаються (коливається від 3% до 15%).

Довідка УНІАН. Компанія Aurora Development (Київ) надає повний спектр послуг у сфері девелопменту і консалтингу комерційної і житлової нерухомості.