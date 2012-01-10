Проїзд у ліфті для жителів Херсона може подорожчати майже в два рази

Міськвиконком Херсонської міськради розгляне питання про підвищення тарифів на ліфтові послуги .

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті рішення міськвиконкому, текст якого розміщено на офіційному сайті мерії Херсона.

Зокрема, проект рішення передбачає збільшення вартості однієї поїздки в ліфті з 18 коп. до 30 коп. При цьому в документі йдеться про ліфти, обладнані картоприймачами.

Також у документі зазначається, що тарифи переглядаються для трьох основних підприємств, що обслуговують ліфти в житлових багатоповерхових будинках Херсона, - ПАТ «Херсонліфт», ТОВ «21 вік – Херсонсервіс» і ПП «Листопад».

Згідно з проектом рішення міськвиконкому, тарифи будуть переглянуті для «стабілізації роботи ліфтового господарства і графіків ремонтно-відновлювальних робіт, модернізації ліфтового устаткування і диспетчерських систем у житлових будинках м. Херсона».

Дата, з якої нові тарифи, у разі їх затвердження, будуть введені в дію, в проекті рішення не вказується.

Засідання виконавчого комітету Херсонської міської ради намічене на 17 січня.

Як повідомлялося, за даними Держгірпромнагляду, загальна кількість ліфтів у Херсонській області становить 1652 одиниці (у Херсоні - 1391). Із них 840 ліфтів (766 у Херсоні) відпрацювали призначений термін експлуатації - 25 років.

Водночас за даними мерії Херсона, в комунальній власності обласного центру в середині 2011 року було 1309 ліфтів. Проте наприкінці минулого року мер Херсона Володимир САЛЬДО повідомив, що в Херсоні налічується лише 1385 ліфтів, із яких картоприймачами обладнано 1134 ліфти.