Ухвалено закон щодо процедури встановлення тарифів на ЖКП

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Даним законом внесено зміни до статті 3 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, якими визначається, що дія Закону “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов`язаної з прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги”.

У Закон України “Про житлово-комунальні послуги” додано норму про те, що порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 грудня 2011 р.