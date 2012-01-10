Терміни відведення земельних ділянок для містобудівних потреб скоротили

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 грудня 2011 р.

Змінами до Земельного кодексу передбачено, що розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної документації.

Також встановлено, що рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у десятиденний строк (раніше - у місячний термін - УНІАН) на підставі технічних матеріалів і документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.