Київ – у п'ятірці лідерів рейтингу міст Європи за ціною проживання в готелях
10:41, 11 січня 2012Нерухомість
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Москва стала лідером рейтингу міст Європи з найвищою вартістю проживання в готелях, повідомляє «Газета.ру».
Як відзначає агентство «Прайм» з посиланням на дослідження служби резервування Hotel.info, до першої п`ятірки рейтингу також увійшли Осло, Лондон, Стокгольм і Київ.
До бази даних сайту включено більш як 210 тисяч готелів з усього світу. Ціни за перебування в готелі наводяться у доповіді в рублевому еквіваленті. Підсумки дослідження було підбито у січні і оприлюднено напередодні.
Експерти також підрахували, в яких містах в інших частинах світу розміщено найдорожчі готелі.
До першої світової п`ятірки увійшли Нью-Йорк, Токіо, Ріо-де-Жанейро, Сінгапур і Гонконг.
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