Київ – у п'ятірці лідерів рейтингу міст Європи за ціною проживання в готелях

Москва стала лідером рейтингу міст Європи з найвищою вартістю проживання в готелях, повідомляє «Газета.ру».

Як відзначає агентство «Прайм» з посиланням на дослідження служби резервування Hotel.info, до першої п`ятірки рейтингу також увійшли Осло, Лондон, Стокгольм і Київ.

До бази даних сайту включено більш як 210 тисяч готелів з усього світу. Ціни за перебування в готелі наводяться у доповіді в рублевому еквіваленті. Підсумки дослідження було підбито у січні і оприлюднено напередодні.

Експерти також підрахували, в яких містах в інших частинах світу розміщено найдорожчі готелі.

До першої світової п`ятірки увійшли Нью-Йорк, Токіо, Ріо-де-Жанейро, Сінгапур і Гонконг.