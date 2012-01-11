Ціни на житло у Бельгії наблизилися до рекордних

Брюссель. Ціни на житло та землю під будівництво у Бельгії продовжують зростати, наближаючись до рекордних.

Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на дані Міністерства економіки країни за третій квартал 2011 року.

Так, у третьому кварталі минулого року середня ціна квартири сягнула 191,4 тис. євро, а середня ціна вілли, бунгало чи фермерського будинку – 334,8 тис. євро.

Земля під будівництво у Бельгії у третьому кварталі минулого року коштувала в середньому 106 євро за квадратний метр.

За даними Міністерства економіки, в середньому ціни зросли на 4-5% порівняно з третім кварталом 2010 року.