Ціни на житло у Бельгії наблизилися до рекордних
10:47, 11 січня 2012Нерухомість
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Брюссель. Ціни на житло та землю під будівництво у Бельгії продовжують зростати, наближаючись до рекордних.
Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на дані Міністерства економіки країни за третій квартал 2011 року.
Так, у третьому кварталі минулого року середня ціна квартири сягнула 191,4 тис. євро, а середня ціна вілли, бунгало чи фермерського будинку – 334,8 тис. євро.
Земля під будівництво у Бельгії у третьому кварталі минулого року коштувала в середньому 106 євро за квадратний метр.
За даними Міністерства економіки, в середньому ціни зросли на 4-5% порівняно з третім кварталом 2010 року.
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