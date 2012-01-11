ВР не підтримала мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні законопроект «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 52 із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачалося встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення без визначення терміну його дії.

Також планувалося встановити, що припинення дії мораторію можливе за одночасного виконання наступних умов: підвищення реальних доходів населення не менш як на 30% відносно рівня, що склався на 1 квітня 2001 року; повна ліквідація заборгованості по виплаті зарплат, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню; встановлення нового порядку розрахунку цін (обчислення тарифів) на житлово-комунальні послуги, за якого споживачі оплачують лише спожиті ними об’єми житлово-комунальних послуг, та його оприлюднення.