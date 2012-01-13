Чернівецький університет виграв "туристичний" грант ЄС на 1,5 млн. євро

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича виграв грант Євросоюзу на 1,5 млн. євро за проектом, який передбачає розвиток туризму на Буковині і розрахований на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пише газета «Молодий буковинець».

За даними видання, наразі це найбільший в Україні грант, фінансований Євросоюзом. Наприкінці лютого буде підписаний контракт між Чернівецьким університетом, Сучавським університетом, який є партнером проекту, і Євросоюзом. Кошти гранту будуть надані після підписання контракту.

За програмою проекту у Чернівцях планується створити туристичний центр із розвитку історико-етнографічного туризму на Буковині, який буде розміщено у 5-у (адміністративному) корпусі університету.

За кошти гранту видаватиметься рекламна література для туристів трьома мовами – українською, румунською, англійською, альбоми, DVD-диски, буде створений спеціальний сайт. Також планується провести триденний етнографічний фестиваль. Окрім того, на Буковині з’являться нові туристичні об’єкти.

За умовами проекту, 900 тисяч євро отримає Чернівецький національний університет, 600 тис. євро дістанеться Сучавському університетові (Румунія).

Щоб отримати гроші Євросоюзу, ЧНУ має вкласти у проект 10% суми, тобто 90 тисяч євро. Їх потрібно внести протягом двох років.

Чернівецька облдержадміністрація обіцяє виділити згадану суму.

За словами координатора проекту, доктора історичних наук Антонія МОЙСЕЯ, після першого розгляду проекту європейці внесли ЧНУ до резервного списку, низько оцінивши фінансову спроможність і кадрове забезпечення вишу. Однак, розповів науковець, до Брюсселя було надіслано апеляцію, після чого, через півроку, Чернівецький університет отримав позитивну відповідь.