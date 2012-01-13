В Україні введуть паспортизацію енергоефективності будівель - ініціатива Кабміну

Кабінет міністрів пропонує ввести в Україні паспортизацію енергетичної ефективності будівель.

Про це сказано в законопроекті №9683 «Про енергетичну ефективність житлових і громадських будівель», внесеному до парламенту 12 січня ц.р.

Метою законопроекту, розміщеного на сайті Верховної Ради, є визначення правових, економічних і організаційних основ забезпечення енергетичної ефективності житлових і громадських будівель, а також створення умов для скорочення споживання в них енергетичних ресурсів.

Зокрема, в документі визначаються основні принципи державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель; органи, уповноважені здійснювати державне управління у цій сфері, і їх повноваження; організаційно-правові основи паспортизації енергетичної ефективності будівель; основні енергоефективні заходи в будівлях; загальні принципи професійної діяльності та інформаційного забезпечення у сфері енергетичної ефективності будівель, права та обов`язки власників (співвласників) будівель.

Згідно з законопроектом, наявність паспорта енергоефективності будівлі є обов`язковою при будівництві нових будівель, а також при капітальному ремонті, реконструкції, відчуженні або передачі в оренду існуючих будівель. Термін дії енергетичного паспорта будівлі становить 10 років.

При цьому документом пропонується внести зміни в ст. 96 Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з яким проектування, проведення будівельних робіт або термомодернізації, реконструкції, капремонту окремо розташованих будівель державної і комунальної власності без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності будівель передбачає накладення штрафу на посадовців — від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.