У містах, які приймають Євро-2012, уже введено в експлуатацію 12 готелів

У містах, які приймають Євро-2012, у 2011 році введено в експлуатацію 12 готелів на 975 номерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, з 12 готелів 2 позиціонуються як п`ятизіркові, 3 - чотиризіркові, 6 - тризіркові і 1 - без категорії.

За даними Державного агентства України з туризму та курортів, зараз в Україні функціонує 2573 сертифікованих засоби розміщення, з них 503 мають категорію. Зокрема, в Україні функціонують 15 п`ятизіркових готелів, 77 чотиризіркових, 215 тризіркових, 100 двозіркових, 96 однозіркових, 2070 засобів розміщення категорії не мають.

Найбільша кількість сертифікованих засобів розміщення зосереджена в Севастополі (496), Одеській області (294), Львівській області (233).

При цьому в Україні функціонує 94 готелі, які мають діюче Свідоцтво про встановлення категорії готелю. З них п`ятизіркових готелів - 3, чотиризіркових - 13, тризіркових - 66, двозіркових - 8, однозіркових - 4.

За даними міністерства, на сьогоднішній день в Україні налічується 2426 ліцензованих туристичних операторів: 2035 - на туроператорську діяльність із внутрішнього, в`їзного та виїзного туризму і 391 - на туроператорську діяльність лише з внутрішнього й в`їзного туризму. Найбільше ліцензій мають туроператори Києва - 1221, в Одеській області - 157 ліцензій, у Львівській області - 149 ліцензій, у Криму - 226 ліцензій.