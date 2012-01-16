Кармазін пропонує першочергово забезпечувати житлом педагогів

Народний депутат Юрій КАРМАЗІН (НУНС) пропонує внести педагогів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти до переліку осіб, які мають забезпечуватися житлом у першу чергу.

Про це йдеться у законопроекті № 9702 «Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР щодо забезпечення педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти в першочерговому порядку», внесеному до парламенту 13 січня п.р.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроектом пропонується доповнити пункт 12 Житлового кодексу Української РСР новим положенням, яке регламентуватиме першочергове забезпечення вчителів, педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів і педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів житловими приміщеннями.