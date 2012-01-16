Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ обіцяє покарати посадовців, які безпідставно підвищили комунальні тарифи.

Про це сам М.АЗАРОВ заявив 13 січня під час спілкування на особистій сторінці у Фейсбуці, повідомили УНІАН сьогодні у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

За його словами, жодних підстав для підвищення тарифів немає. Особи, які допустили стрибок цін на послуги житлово-комунального господарства змушені будуть звітувати за свої дії перед Кабміном.

Глава уряду повідомив, що прийняв міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, «йому доручено взяти на контроль стабільність тарифів на послуги ЖКГ».

«В умовах, коли уряд не піднімає ціни на електроенергію, на газ та інше, ніяких підстав для підвищення тарифів на послуги ЖКГ немає», - наголосив М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що у вівторок, 17 січня, А.БЛИЗНЮК проведе «Загальноукраїнський селектор».

«Кожен випадок необгрунтованого підвищення тарифів буде розглянуто, а особи, які допустили це, будуть запрошені на засідання уряду і відзвітують про свої дії», - заявив М.АЗАРОВ.