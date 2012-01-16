Reikartz Hotels & Resorts відкрила готель у Кам'янці-Подільському

Керуюча компанія Reikartz Hotel Management оголосила про відкриття чотиризіркового готелю мережі Reikartz Hotels & Resorts на вул. Старобульварна в Кам`янці-Подільському Хмельницької області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Як зазначають у повідомленні, в готелі 38 номерів різних категорій, ресторан, лаунж-бар і SPA-центр.

У прес-службі додали, що в 2012 році планують відкриття готелів в Одесі, Маріуполі та Житомирі.

Як повідомляв УНІАН, мережа Reikartz Hotels & Resorts планує до 2015 року розширити кількість готелів до 20-25 у всіх обласних центрах України, включаючи Київ.

Довідка УНІАН. Компанія Reikartz з 2003 року розвиває в Україні мережу готелів Reikartz Hotels & Resorts. Перший готель «Reikartz Карпати» в с. Жденієво відкрили в грудні 2008 року. Станом на січень 2012 року мережа включає 14 готелів, з яких 13 готелів рівня 3-4 зірки і готель «Атлантика» рівня 2 зірки в Севастополі.

Готелями управляє компанія Reikartz Hotel Management.