Будівельні підприємства України в 2011 р. збільшили обсяги робіт на 11%

Будівельні підприємства України в січні-грудні 2011 року збільшили обсяги робіт на 11,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року – до 60 млрд. 454,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяги робіт із підготовки будівельних ділянок на 6,6%, до 2 млрд. 743,5 млн. грн., із будівництва будівель і споруд – на 12,3%, до 51 млрд. 796,7 млн. грн., із встановлення інженерного обладнання будівель і споруд – на 3,9%, до 5 млрд. 578,6 млн. грн., із завершення будівництва – зменшили на 13,4%, до 246,2 млн. грн., із оренди будівельної техніки з оператором – збільшили на 68,3%, до 89,3 млн. грн.

У Держстаті зазначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 79,4% загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 14,4%, з поточного ремонту – 6,2%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва в січні-грудні 2011 р. збільшили обсяги робіт на 16,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року – до 14 млрд. 340 млн. грн., виконавши 23,7% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в 2010 році знизили обсяги робіт на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.