Кримінальну справу засновника «Еліти Центру» направлено на додаткове розслідування

Апеляційний суд міста Києва направив на додаткове розслідування кримінальну справу за обвинуваченням колишнього засновника столичної групи компаній «Еліта Центр» Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА).

Як повідомив УНІАН його адвокат Володимир САПАЦИНСЬКИЙ, відповідну ухвалу 17 січня було винесено колегією суддів Апеляційного суду столиці, яка таким чином не задовольнила скаргу прокуратури на рішення Печерського районного суду Києва, який дійшов висновку, що справу за обвинуваченням вказаної особи треба додатково розслідувати.

В той же час адвокат зауважив, що постанова Апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, будівельна афера "Еліта-Центр" була розкрита в лютому 2006 року в Києві.

16 березня 2009 року Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників групи компаній "Еліта-Центр" І.ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один фігурант афери "Еліта-Центр" - громадянин ШЕСТАК - перебуває в розшуку.

У березні 2011 року кримінальна справа за звинуваченням організатора афери "Еліта-Центр" О.ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) була направлена на додаткове розслідування.

У серпні 2011 року Головне слідче управління МВС України завершило додаткове розслідування кримінальної справи за звинуваченням О.ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА).

Обвинуваченому, крім шахрайського заволодіння коштами громадян - інвесторів зазначеної групи компаній, також інкримінується зловживання службовим становищем і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. В результаті такої діяльності злочинного угруповання було завдано шкоди 1 тис. 693 громадянам. Шкода становить більш як 383 млн. грн.