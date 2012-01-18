Жителів закарпатського Солотвино відселять із карстонебезпечної зони за 3-4 місяці

Житловий комплекс, до якого будуть відселені жителі селища Солотвино Тячівського району Закарпатської області, будинки яких перебувають в карстонебезпечній зоні, буде готовий за три-чотири місяці.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр ЛЕДИДА повідомив учора під час прес-конференції.

Голова ОДА зауважив, що карстові провалля в зоні Солотвинського солерудника, які утворюються вже кілька років поспіль й впритул наблизилися до житлових будинків селища Солотвино, продовжують утворюватися.

«Останній такий випадок стався в грудні 2011 року, коли під впливом опадів грунти знову просіли», - нагадав О.ЛЕДИДА.

Він також додав, що наразі в селі Теребля, куди відселятимуть солотвинців з карстонебезпечної зони, уже побудовані всі житлові будинки, школа та дисадок, наразі тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Також у Тереблі вже упорядковані вулиці та встановлене вуличне освітлення.

За губернатора Закарпатської області, у проект вкладено понад 80 млн. грн. з держбюджету. Для закінчення проекту необхідно ще 10-12 млн. грн.

Довідка УНІАН. У карстонебезпечній зоні селища Солотвино на Закарпатті 290 житлових будинків. Глибина найбільшого провалля - понад 100 метрів, найменшого - 8.

На переселення солотвинців з держбюджету було виділено 98 млн. грн.

Наразі на території Солотвинського солерудника працюють вчені, які детально вивчають зону можливих карстових проваль. Триває затоплення шахти № 8 солерудника.

*В тему:

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