У Києві ц. р. очікується введення в експлуатацію близько 250,5 тис. кв. м офісних площ

У Києві цього року очікується введення в експлуатацію 10 бізнес-центрів загальною площею близько 250,5 тис. кв. м.

Про це УНІАН повідомили в компанії UTG (Українська Торгова Гільдія).

За даними компанії, середньозважений рівень вакантності в професійних бізнес-центрах класів А і В у другій половині грудня 2011 р. знизився і склав 6,52% (для класу А - 3,69%, для класу В - 7,1%). У першій половині грудня 2011 рівень вакантності становив 6,86% (для класу А - 4,09%, для класу В - 7,43%).

Діапазон вакантних площ в БЦ класу А складає від 0 до 15,32%, в БЦ класу В - від 0 до 48,3% (включаючи нововведені БЦ з високим рівнем вакантності).

Станом на 30 грудня 2011 р., орендні ставки на офіси в професійних бізнес-центрах, у порівнянні з першою половиною місяця, не змінилися і знаходилися в діапазоні 30-55 дол. за 1 кв. м на місяць на офіси класу А і 20-46 дол. за 1 кв. м/міс. на офіси класу B. Експлуатаційні витрати становлять для класу А - від 6 до 9,8 дол. за 1 кв. м/міс., для класу В - від 2,5 до 6 дол. за 1 кв. м/міс. (включаючи ПДВ).