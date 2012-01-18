У столиці ц.р. введуть в експлуатацію 6 торгових центрів площею 205,6 тис. кв. м

У Києві цього року найбільш ймовірне введення в експлуатацію 6 торгових центрів загальною орендною площею 205,6 тис. кв. м з 9 споруджуваних ТЦ, відкриття яких заплановано на 2012 рік.

Про це йдеться в звіті по ринку торговельної нерухомості в 2011 році компанії UTG, переданому агентству УНІАН.

У компанії відзначили, що очікуваний обсяг нових торгових площ збільшить загальну пропозицію ринку до 1 млн. кв. м. Ще 20 проектів торгових центрів загальною орендною площею більше 1 млн. кв. м заплановані до відкриття в столиці на 2013-2014 роки.

За даними компанії, в 2011 році в Києві відкрилися п`ять торгових центрів загальною орендною площею 98 890 кв. м.

У регіонах України минулого року відбулося відкриття 17 торгових об`єктів, загальна площа яких перевищила 200 тис. кв. м.