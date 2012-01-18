Орендні ставки на торгові площі у Києві в 2011 р. зросли на 12%

У Києві в 2011 році орендні ставки у київських торгових центрах зросли на 12%.

Про це йдеться у звіті по ринку торгової нерухомості у 2011 році компанії UTG, переданому УНІАН.

За даними компанії, середньориночна орендна ставка (площею 100-200 кв. м у торговій галереї) варіюється від 35 до 120 дол./кв. м/місяць і, в середньому, становить 65 дол./кв. м/місяць (з ПДВ, без експлуатаційних витрат).

Залежно від місця розташування і популярності торгового центру, а також якірної функції і номенклатури продукції/послуг у операторів розкид вартості оренди в Києві варіюється від 15 до 300 дол./кв. м/місяць (з ПДВ, без експлуатаційних витрат).

При цьому відсоток товарообороту для орендної платні становить 2-5% для якірних орендарів і 10-17% для операторів торгової галереї.

В компанії відзначили, що на кінець 2011 року вакантні площі в найуспішніших київських торгових центрах практично відсутні. Протягом року рівень вакантності знизився з 1-3% до 0-1,6%, що було викликане обмеженою кількістю нової пропозиції протягом останніх двох років разом з активізацією розвитку роздрібних операторів.