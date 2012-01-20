Україна цього року може вийти на докризовий рівень із введення житла — Мінрегіон

В Україні цього року очікується введення в експлуатацію близько 10,2 млн. кв. м житла, що відповідає докризовому рівню.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр НЕПОМНЯЩИЙ.

«У 2010 році бути введено в експлуатацію 9,4 млн. кв. м житла. За оперативними даними, у 2011 році – десь 9,8 млн. кв. м житла. Тобто, зростання приблизно від 2% до 5% порівняно з минулим роком. Ми передбачаємо вийти на 10,2 млн. кв. м - докризову цифру, найвищу цифру з введення житла в незалежній Україні», - сказав він.

О.НЕПОМНЯЩИЙ уточнив, що з близько 9,8 млн. кв. м житла, введених в експлуатацію минулого року, близько 35% - це легалізовані об`єкти самовільного будівництва.

Директор департаменту також нагадав, що поточного року на всі будівельні програми в держбюджеті передбачено 1,3 млрд. грн., тоді як у 2011 році із планованих 1,1 млрд. грн. фактично було профінансовано 950 млн. грн.

Зокрема, поточного року із загальної суми на програму доступного житла передбачено 200 млн. грн., на програму кредитування молодих сімей для придбання житла — 60 млн. грн., на часткову компенсацію відсоткових ставок комерційних банків — 113 млн. грн., на програму забезпечення житлом військовослужбовців — 500 млн. грн., працівників СБУ — 100 млн. грн., воїнів-інтернаціоналістів — 50 млн. грн., прикордонних військ — 80 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Голова ДІУ: вартість житла для «черговиків» реально знизити на 25%

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн. 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж у 2009 році.

У 2009 році в Україні бути введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.

У 2007 році в Україні введено в експлуатацію 10 млн. 244 тис. кв. м житла, що на 18,7% більше , ніж у 2006 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Введення в експлуатацію житла в 2011 р. зросло на 4,3%