Мінрегіон має намір посилити відповідальність за недобудоване житло

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробляє законопроект щодо посилення відповідальності забудовників перед інвесторами при порушенні термінів введення в експлуатацію житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр НЕПОМНЯЩИЙ. «Міністерство готує законопроект, який би дозволив ще більше посилити відповідальність забудовників перед інвестором і посилити права інвесторів при будівництві житла», - сказав він.

О.НЕПОМНЯЩИЙ уточнив, що відомство має намір прописати в документі механізм, згідно з яким місцеві органи влади змогли б забирати собі довгобуди для їх добудови.

За даними міністерства, на сьогодні в Києві налічується близько 100 житлових об`єктів, будівництво яких припинене, з них 21 проблемний об`єкт, в якому порушено терміни введення житла в експлуатацію або існують інші проблеми.