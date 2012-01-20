Попит на житло у Києві перемістився з бізнес-класу до економ-сегменту

Попит на житло у Києві у 2011 році перемістився з бізнес-класу до економ-сегменту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив перший заступник глави ради директорів Конфедерації будівельників України Олександр РОТОВ. За його словами, минулого року найбільший попит на житло спостерігався в економ-класі з вартістю квартир 8-9 тис. грн./кв. м. У загальній структурі попиту 85% обіймає економ-сегмент житла. При цьому попит на житло бізнес-класу (вартістю 2,5-3 тис. дол./кв. м) знизився з 40-50% у 2010 році до 10% у 2011 році.

О.РОТОВ відзначив, що минулого року активізувався попит на елітне житло, зокрема, на клубні будинки у центрі Києва.

За його оцінками, на сьогодні собівартість будівництва висотних монолітно-каркасних будинків (без урахування вартості кредитних ресурсів) у Києві становить 700-800 дол./кв. м, а вартість продажу - 8-12 тис. грн./кв. м. При цьому собівартість 7-9-поверхових цегляних будинків становить 500-600 дол./кв. м, а вартість продажу - 6-7 тис. грн./кв. м.

За даними О.РОТОВА, рентабельність будівництва доступного житла в Києві становить 5-7%.

На думку директора департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександра НЕПОМНЯЩОГО, вартість житла в Києві в 7990 грн./кв. м, за якою одержують 30%-ну субсидію покупці за програмою доступного житла, і в якій закладена рентабельність забудовника на рівні 5-7%, є збалансованою вартістю житла для столиці.

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