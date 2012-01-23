Житло на вторинному ринку Києва у 2011 році подешевшало на 4,2%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у 2011 році знизилася на 4,2% - до 2 130 дол./кв. м, повідомляє іформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Фахівці порталу стверджують, що впродовж 2011 року на вторинному ринку житла Києва спостерігалася цінова стабільність, оскільки щомісячна зміна середньої ціни пропозиції не перевищувала показник похибки (±0,9%).

За даними порталу, найменше зниження середніх цін у 2011 році спостерігалося на квартири, розташовані на правом березі Києва (2,5%). На лівому березі середня ціна пропозиції квартир зменшилася на 6,6%. Найбільше подешевшали квартири в центрі Києва - на 10,9%.

Менше всього за рік втратили в ціні квартири, розташовані в Голосіївському (1,2%), Оболонському (3,2%), Деснянському (3,3%) районах. Найбільше знизилася середня вартість представлених до продажу квартир у Печерському (9,9%), Дарницькому (8,5%), Шевченківському (7,2%) районах. У Подільському, Дніпровському і Святошинському районах зменшення середніх цін становило від 5,1% до 5,5%.

Фахівці порталу відзначили, що в 2011 році кількість представлених до продажу квартир зменшилася на 6,8% і становила 13 295 одиниць. Обсяг пропозиції у загальній площі і грошовому виразі за рік зменшився відповідно на 1,8% і 6,7%.

Зокрема, минулого року частка пропозиції однокімнатних квартир зменшилася на 4%, частка двокімнатних квартир зменшилася на 1%, а частка пропозиції трикімнатних і чотирикімнатних квартир збільшилася на 3% і 2% відповідно.