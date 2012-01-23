Кабмін пропонує скасувати обов'язкове нотаріальне засвідчення договорів концесії

Кабінет Міністрів пропонує скасувати обов`язкове нотаріальне засвідчення договорів оренди або концесії, що істотно зменшить витрати на їх укладення.

Про це йдеться в законопроекті №9739 «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду або концесію об`єктів у сферах теплопостачання, водопостачання або водовідведення, що перебувають у комунальній власності», внесеному до парламенту 19 січня ц.р.

Згідно з документом, договори оренди або концесії в сферах теплопостачання, водопостачання й водовідведення не підлягають обов`язковому нотаріальному засвідченню. На вимогу сторін договір оренди або концесії може бути нотаріально засвідчений. Витрати на нотаріальне засвідчення вказаного договору бере на себе сторона, на вимогу якої здійснюється нотаріальне засвідчення.

Законопроект також уточнює визначення об`єктів, які можуть надаватися в концесію: це майно підприємств, їх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг) у сферах діяльності, визначених частинами другої й третьої цієї статті.

Документ передбачає скасування термінологічної неузгодженості між законами «Про концесію» і «Про особливості передачі в оренду або концесію об`єктів централізованого водо-, теплопостачання й водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Законопроект спрямовано на створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у сферу теплопостачання, водопостачання й водовідведення шляхом встановлення прозорих умов внесення інвестицій, закріплення гарантій їх повернення, забезпечення інформаційної прозорості проведення конкурсу, врегулювання відносин власності при виконанні умов договорів концесії та оренди, забезпечення можливостей участі в конкурсі юридичних осіб-нерезидентів.

Зокрема, документом передбачається, що протягом трьох місяців із дати ухвалення рішення про визначення переможця конкурсу з ним після узгодження всіх умов і схвалення остаточної редакції відповідною радою укладається договір оренди або концесії.

При цьому відповідна територіальна громада зберігає право власності на передані в оренду об`єкти в сферах теплопостачання, водопостачання й водовідведення, зокрема реконструйовані або технічно переоснащені орендарями відповідно до умов договору. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань на передані в оренду об`єкти, зокрема реконструйовані або технічно переоснащені, належить власнику орендованого об`єкту - відповідній територіальній громаді (громадам). Вартість такого майна не відшкодовується орендарю орендодавцем у разі припинення договору оренди.

Договір оренди об`єкту в сферах теплопостачання водопостачання й водовідведення, що перебуває в комунальній власності, достроково припиняється у разі розірвання договору на вимогу орендаря в разі систематичного невиконання або грубого порушення орендодавцем умов договору оренди - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду.

Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам свої майнові права на об`єкти, право власності на які належить концесієдавцю.

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