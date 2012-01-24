У Києві 1 березня відкриється п'ятизірковий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv

Девелоперська компанія «Ярославів Вал» планує 1 березня 2012 року відкрити п`ятизірковий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv по вул. Набережно-Хрещатицькій, 1а в Києві під управлінням міжнародного готельного оператора Fairmont Hotels & Resorts.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі готелю.

Як зазначається в повідомленні, у 12-поверховому готелі 258 номерів, із них 54 номери-люкс, включаючи президентські й королівські апартаменти. До інфраструктури готелю входять ресторани, бари, SPA-салон із фітнес-залом, конференц-зали, бальний зал і атриум.

Як повідомляв УНІАН, п`ятизірковий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv по вул. Набережно-Хрещатицькій, 1а планується відкрити в 2012 році.

Девелопером і власником готелю є ТОВ «Ярославів Вал». Раніше відкриття готелю планувалося наприкінці 2010 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ярославів Вал» (м. Київ) займається будівництвом комерційної нерухомості (офісних центрів і готелів). Засновником компанії є ВАТ «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (м. Київ), частка якого в ТОВ становила 95,11%, а також Леонід ЮРУШЕВ – 4,74% і Наталія ЮРУШЕВА – 0,15%.

Компанія володіє бутік-готелем «Рів`єра на Подолі» і п`ятизірковим готелем InterContinental в Києві.

Fairmont Hotels & Resorts належить групі FRHI Holdings Limited (Fairmont Raffles Hotels International), компанії, що спеціалізується на готельному бізнесі й складається з більш як 100 готелів із брендами Fairmont, Raffles і Swissфtel. Штаб-квартира Fairmont Hotels & Resorts розташована в Торонто (Канада).