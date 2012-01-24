Підвищення квартплати без висновку Держцінінспекції стане неможливим?

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує внести зміни до законодавства, що унеможливлять підвищення тарифів за утримання будинків і прибирання прибудинкової території (квартплату) без відповідного висновку новоствореної Державної інспекції України з контролю над цінами .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається в повідомленні, завдяки дорученню прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА перевірити підвищення тарифів у ряді міст на початку цього року розмір квартплати в Полтаві було повернуто до попереднього рівня, а в Херсоні - припинено дію підвищеної квартплати.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК нагадав, що Мінрегіон пропонує ввести порядок доведення до споживачів інформації про перелік послуг, структуру цін і тарифів і обгрунтування їх змін.

«Також плануємо зміни до законодавства, які унеможливлять підвищення квартплати без відповідного висновку новоствореної Держінспекції України з контролю за цінами», - сказав він.

За словами голови Мінрегіону, відомство докладе максимальних зусиль, щоб тарифи в системах життєзабезпечення формувалися прозоро і лише на основі методики, затвердженої урядом, яка забезпечує безаварійність експлуатації будівель.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України розробляє порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг і структуру тарифів.

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