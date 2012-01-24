Обсяг субсидій на оплату ЖКП за 2011 рік зріс до 318 млн. грн.

У січні-грудні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 318 млн. грн., що на 80,6 млн. грн. більше, ніж у січні-грудні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 264,9 млн. грн., у сільській - 53,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-грудні 2011 року були призначені 2016,7 тис. сімей (95,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості - 1621,7 тис., в сільській - 395 тис. Порівняно з січнем-груднем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 249,8 тис., або на 14,1%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у грудні ц.р. збільшився в порівнянні з груднем 2010 року на 25,2% - до 204,2 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Закарпатській, Львівській та Рівненській областях (381,1-259,9 грн.), найменший - у Севастополі та Миколаївській області (110-134,1 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., Що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.

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