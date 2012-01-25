Влада Херсона скасувала підвищення з 1 січня комунальних тарифів. На закритому засіданні

Міськвиконком Херсона 24 січня на закритому засіданні скасував комунальні тарифи, запроваджені з 1 січня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, виконавчий комітет міської ради сьогодні на засіданні призупинив дію свого ж рішення від 20 грудня 2011 року № 566 у частині встановлення й уведення в дію тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкової території для населення, окремо по кожному будинку, що перебуває у комунальній власності.

У повідомленні наголошується, що таке рішення було внесено міським головою Херсона Володимиром САЛЬДО, «враховуючи соціально-економічну ситуацію в місті, побажання і пропозиції, висловлені на міських громадських слуханнях, які відбулися 1 грудня 2011 року».

Між тим, журналістів на засідання міськвиконкому не запросили.

Також у повідомленні мерії наголошується, що сьогоднішнє рішення міськвиконкому спрямоване на оптимізацію тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкової території, які встановлені грудневим рішенням виконкому міськради з 1 січня 2012 року, і були наведені у додатку до нього.

Пункт 1 рішення виконкому від 20.12.2011 № 566 викладено у новій редакції, згідно з якою введені з 1 січня 2012 року тарифи на зазначені послуги будуть аналогічні тарифам, що діяли у 2011 році.

Крім того, мер Херсона звернув увагу на неприпустимість нарахувань за ненадані послуги, навіть якщо вони є у переліку послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкової території.

Персональну відповідальність за це несуть профільний заступник міського голови Володимир ЯРОШЕВСЬКИЙ і всі керівники департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Як повідомляв УНІАН 20 грудня 2011 виконавчий комітет Херсонської міськради більшістю голосів затвердив рішення про підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків комунальної форми власності та їх прибудинкової території (квартплати).

Також був затверджений новий перелік комунальних послуг (ЖКП), що надаються експлуатаційними підприємствами (ЖЕКами).

Пославшись на проведені громадські слухання, виконком провів даним рішенням «оптимізацію тарифів». В цілому, за даними мерії Херсона, тарифи на ЖКП збільшилися на 30-40%.

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів 18 січня 2012 року розкритикував вказане підвищення, заявивши, що підстав для підняття розцінок на ЖКП немає, і зажадав від місцевої влади скасувати усі рішення щодо підвищення з 1 січня тарифів на ЖКП.