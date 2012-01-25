Нацагентство з проведення Євро-2012 орендуватиме нове приміщення. За держкошти

Кабінет міністрів України дозволив Національному агентству з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу і реалізації інфраструктурних проектів орендувати приміщення в будівлі (літера А) по вул. Хотівській, 4 в Києві за рахунок коштів держбюджету.

Про це йдеться у постанові № 32 від 23 січня п.р., розміщеній на урядовому порталі.

Постановою вносяться відповідні зміни до постанови № 298 від 7 квітня 2010 року.

Раніше Нацагентство розміщувалося по вул. Мечникова, 2, у Києві.