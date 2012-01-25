Місцеву владу зобов’яжуть узгоджувати комунальні тарифи з Держцінінспекцією?

Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ пропонує зобов’язати місцеву владу узгоджувати зміну комунальних з Державною ціновою інспекцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання уряду заявив міністр регіонального розвитку Анатолій БЛИЗНЮК.

«Виносимо пропозицію про зміни в порядок затвердження тарифів у розділі обов’язкового отримання висновку Державної цінової інспекції, яка знову утворена», - сказав він.

Крім того, міністр відзначив необхідність запровадження контролю за органами місцевої влади у питанні підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Відповідним розпорядженням Кабінету міністрів, оскільки у Мінрегіону немає таких повноважень, необхідно закріпити за обласними адміністраціями питання обов’язкового моніторингу рішень органів місцевого самоврядування про підвищення тарифів у системі житлово-комунального господарства»,- наголосив А.БЛИЗНЮК.

За його словами, цю інформацію необхідно надавати у Мінрегіон у режимі он-лайн.