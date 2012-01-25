Завищені комунальні тарифи скасують

Усі необґрунтовані підвищення тарифів на послуги ЖКГ мають бути скасовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому М.АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ активізувати роботу з приведення тарифів до економічно обґрунтованих розмірів.

«Анатоліє Михайловичу (БЛИЗНЮК – УНІАН), Ваше завдання довести цю роботу до логічного кінця. Всі необґрунтовані підвищення тарифів мають бути скасовані», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що витрати щодо собівартості надання послуг практично не збільшилися. «Виникає питання – ціна на електроенергію не змінилася, ціна на газ не змінилася, ціна на перевезення вантажів не змінилася. Що було включено до собівартості?», - заявив М.АЗАРОВ.

У свою чергу представник Держфінінспекції під час обговорення питання про тарифи повідомив, що результати перевірок фактів підвищення тарифів підтвердили, що підвищення не мало економічних і законних обґрунтувань.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначає, що влада окремих міст продовжує маніпулювати нормативами споживання при розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Загалом стало очевидним, що в окремих містах місцева влада продовжує маніпулювати завищеними нормативами споживання, завищеними показниками втрат у мережах, нарахованими, але невиконаними роботами тощо. Тобто, здирає з людей плату за власну безгосподарність і ще на уряд перекладає тягар компенсації людям виплат на житлово-комунальні послуги», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що міністр регіонального розвитку та ЖКХ Анатолій БЛИЗНЮК повинен за результатами аналізу у випадках, коли є необґрунтоване завищення тарифів, негайно передавати матеріали до правоохоронних і контролюючих органів.

Також М.АЗАРОВ заявив, що до цієї роботи повинні підключитися Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг, Антимонопольний комітет.

Мінрегіонрозвитку пропонує зобов’язати місцеву владу узгоджувати зміну комунальних тарифів з Державною ціновою інспекцією

Міністр регіонального розвитку Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ пропонує зобов’язати місцеву владу узгоджувати зміну комунальних з Державною ціновою інспекцією.

«Виносимо пропозицію про зміни в порядок затвердження тарифів у розділі обов’язкового отримання висновку Державної цінової інспекції, яка знову утворена», - сказав він.

Крім того, міністр відзначив необхідність запровадження контролю за органами місцевої влади у питанні підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Відповідним розпорядженням Кабінету міністрів, оскільки у Мінрегіону немає таких повноважень, необхідно закріпити за обласними адміністраціями питання обов’язкового моніторингу рішень органів місцевого самоврядування про підвищення тарифів у системі житлово-комунального господарства»,- наголосив А.БЛИЗНЮК.

За його словами, цю інформацію необхідно надавати у Мінрегіон у режимі он-лайн.