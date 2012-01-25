Необґрунтовано підвищені комунальні тарифи скасують

Усі необґрунтовані підвищення тарифів на послуги ЖКГ мають бути скасовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому М.АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ активізувати роботу з приведення тарифів до економічно обґрунтованих розмірів.

«Анатоліє Михайловичу (БЛИЗНЮК – УНІАН), ваше завдання довести цю роботу до логічного кінця. Всі необґрунтовані підвищення тарифів мають бути скасовані», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що витрати щодо собівартості надання послуг практично не збільшилися. «Виникає питання – ціна на електроенергію не змінилася, ціна на газ не змінилася, ціна на перевезення вантажів не змінилася. Що було включено до собівартості?», - заявив М.АЗАРОВ.

«У Херсоні, Полтаві і Чернігові, інших регіонах місцева влада рішення про таке скасування прийняла. Цю роботу треба продовжити, тому що люди і з інших міст надсилають повідомлення про підвищення тарифів. Більше трьохсот звернень про захист від комунального здирництва прийшло на мою сторінку у Facebook тільки за кілька днів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що ці звернення передані А.БЛИЗНЮКУ та доручив йому розібратися з цим. «Вникніть буквально в кожне. Такого фактичного матеріалу Ви ні в яких звітах, ні від яких комісій не отримаєте. Картина складається по всій країні. І пропозиції, як уникнути підвищення, де треба економити, люди висловлюють слушні», - зазначив прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ наголосив, що і після реформи тарифоутворення люди не розуміють, як нараховуються тарифи, не бачать обґрунтування собівартості. «Люди в тих містах, де підвищення скасоване, навіть не знають, як діяти – оплачувати квитанції, які встигли отримати, чи дочекатися перерахунку. Їм не пояснюють. Ви (А.БЛИЗНЮК – УНІАН) це питання у першу чергу роз’ясніть людям», - наголосив М.АЗАРОВ.

У свою чергу представник Держфінінспекції під час обговорення питання про тарифи повідомив, що результати перевірок фактів підвищення тарифів підтвердили, що підвищення не мало економічних і законних обґрунтувань.

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні Кабміну 18 січня М.АЗАРОВ вже давав доручення профільному міністру А.БЛИЗНЮКУ розібратися із необгрунтованим підвищенням комунальних тарифів у деяких регіонах.

«Окремі керівники місцевих органів влади, скористувавшись ліквідацією державного органу, який відповідає за ціни в країні, з 1 січня підвищили квартирну плату так, що в середньому в Україні вона зросла на 8,3%», - сказав тоді М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що це сталося тільки тому, що з боку МінЖКГ і «з вашого боку особисто, Анатолію Михайловичу БЛИЗНЮК», не було контролю і оперативного реагування з цього приводу».

Глава уряду наголосив, що Кабмін розгляне причини підвищення тарифів, оскільки, за словами М.АЗАРОВА, в Україні не було піднято тарифи на газ, електроенергію, бензин, курс гривні залишається стабільним. «Чому ж під новорічні феєрверки «нащедрували» такі підвищення квартплати?», - наголосив М.АЗАРОВ.

«Вимога одна – ніяких підстав для підвищення тарифів немає. Тому всі необгрунтовані рішення повинні бути негайно скасовані, а до їхніх авторів застосовані заходи впливу», - підкреслив М.АЗАРОВ.

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