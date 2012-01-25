Місцева влада може переглядати лише вартість квартплати - Близнюк

Місцева влада може переглядати лише вартість квартирної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр регіонального розвитку і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів, коментуючи ситуацію з підвищенням у деяких регіонах місцевою владою тарифів на послуги ЖКГ.

Міністр підкреслив, що тарифи на воду й газ встановлюються державним регулятором. «У державі є регулятор, який встановлює ціни для монополістів на воду, на газ, і ніхто інший не може. Як мінімум півроку ніхто ні на копійку ціну не піднімав», - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Водночас він підкреслив, що приміром, «на вимогу громади міста Львова про підвищення ціни на воду» місяць тому було ухвалено відповідне рішення. «По інших регіонах національний регулятор не ухвалював рішень щодо підвищення ціни», - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Разом із тим міністр підкреслив, що підвищення квартирної плати в регіонах може проводитися лише після узгодження Держінспекції за цінами. «Всі, хто захоче змінити ціну, вони повинні будуть прийти до цінової інспекції й узгодити. Якщо доведуть (необхідність підвищення – УНІАН), їм узгодять ціну», - додав А.БЛИЗНЮК. Водночас він повідомив, що в листопаді-грудні 2011 року ухвалено 33% рішень про підвищення квартплати.

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