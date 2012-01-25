Київ планує збільшити у 2,3 раза обсяг коштів на підтримку молодіжного кредитування

На сесії Київради 26 січня депутатам буде запропоновано підтримати зміни до бюджету столиці та збільшити обсяг видатків на соціальні програми.

Як інформує прес-служба Київської міськдержадміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО. За його словами, пропонується збільшити кошти загального фонду бюджету Києва на погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво і придбання житла для молодих сімей на 13 млн. грн.

«У бюджеті міста передбачено 10 млн. грн. на погашення відсотків за молодіжними кредитами. Ми винайшли можливість збільшити цю цифру до 23 млн. грн. Таким чином ми майже повністю відшкодуємо заборгованість, що виникла під час кризи», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Він нагадав, що за попередньої влади столиця припинила фінансування відсоткової ставки молодіжних кредитів по вже існуючих зобов’язаннях, внаслідок чого накопичилась заборгованість у 38 млн. грн.