Мінрегіон: реформа містобудівної діяльності завершена на законодавчому рівні

Реформування містобудівної діяльності на законодавчому рівні практично завершене.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Реформування містобудівної діяльності на рівні актів законодавства і уряду практично завершене. В результаті змінені підходи до всіх етапів будівництва. Здійснені масштабні за останнє десятиліття коригування законодавства у сфері будівництва. Кількість дозвільних і узгоджувальних процедур у будівництві для інвестора скоротилася з 32 до 9 процедур (кроків), відбулося скорочення витрат часу на їх проходженню з 416 до 60 днів, а також істотно зменшено перелік необхідних документів», - сказав глава Мінрегіону.

За його словами, дозвільні процедури в будівництві максимально спрощені, зокрема, скорочений перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, терміни видачі такого дозволу, введено декларативний принцип щодо виконання підготовчих і будівельних робіт. Максимально скорочені витрати часу замовником на оформлення документів, що дають право на виконання будівельних робіт, а також документів про введення в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

При цьому замовник має право виконувати підготовчі або будівельні роботи на підставі будівельного паспорта відразу після надіслання повідомлення. Термін для реєстрації декларацій про початок підготовчих і будівельних робіт становить 5 днів, для видачі дозволу на виконання будівельних робіт - 10 днів, для введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - 10 днів. Також вжиті заходи для посилення відповідальності посадовців, працівників галузі і громадян за порушення у сфері містобудівної діяльності.

У міністерстві нагадали, що спрощення торкнулося і питань введення в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. У більшості випадків воно здійснюється шляхом безплатної реєстрації декларації. Дата реєстрації і є датою прийняття в експлуатацію. З початку дії закону «Про регулювання містобудівної діяльності» зареєстровано понад 5 тисяч декларацій про готовність об`єкта до експлуатації. Виняток становлять об`єкти, на які необхідно одержувати дозвіл, тобто ті, які прийматимуться на підставі акту готовності об`єкта до експлуатації шляхом видачі сертифікату. За період з квітня по листопад 2011 року інспекціями Держархбудконтролю видано 351 сертифікат на об`єкти, що належать до IV-V категорій складності.

А.БЛИЗНЮК зазначив, що в 2011 році у сфері містобудування і архітектури було прийнято 87 нормативно-правових актів, більшість яких спрямована на дерегулювання і спрощення дозвільних процедур.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2011 року набув чинності Закон “Про регулювання містобудівної діяльності”. Верховна Рада прийняла цей документ 17 лютого 2011 р.