У Харкові буде реалізовано пілотний проект реформи ЖКГ

У Харкові буде реалізовано пілотний проект реформи житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК. Він зауважив, що в Харкові є необхідні ресурси та база для реалізації цього пілотного проекту.

«Ми розглядаємо спільну програму, пілотний проект, який буде реалізований у Харкові в тому числі, а, можливо, у першу чергу. Для цього тут є база, є ресурси, є розуміння людей. Харків буде в експерименті не тільки по відновленню ліфтів, але й в інших програмах», - сказав А.БЛИЗНЮК.

На його думку, реформа ЖКГ допоможе впорядкувати об’єкти житлового господарства та вивести на новий якісний рівень їх обслуговування.