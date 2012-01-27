Тарифи на ЖКП повинні рости разом із заробітною платою – Близнюк

Тарифи на житлово-комунальні послуги повинні підвищуватися паралельно зі зростанням заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на брифінгу в Харкові висловив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, коментуючи ситуацію з підвищенням квартплати в Харкові.

«Не треба було два роки нічого робити, а потім приймати рішення про підвищення тарифу майже в два рази. Треба робити автоматично: піднімається заробітна плата – підвищуються тарифи. Я впевнений, що така ідеологія в державі буде затверджена і такого різкого підйому не буде», - сказав він.

При цьому А.БЛИЗНЮК зауважив, що влада Харкова приймала рішення про підвищення тарифів у рамках своєї компетенції та у відповідності до чинного законодавства. Міністр зауважив, що витрати на надання послуг ЖКГ повинні бути в будь-якому разі компенсовані.

«Постановка питання про компенсацію витрат правильна. Рішення буде знайдене», - запевнив А.БЛИЗНЮК.

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