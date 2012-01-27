Держфінінспекція перевірить обгрунтованість підвищення тарифів на ЖКП

Державна фінансова інспекція України в лютому 2012 року почне перевірку комунальних підприємств сфери ЖКГ із обгрунтованості підвищення тарифів на послуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі інспекції.

«Вище керівництво держави висловило занепокоєння щодо необгрунтованого й самовільного підвищення тарифів на комунальні послуги окремими органами місцевого самоврядування й житлово-комунальними підприємствами. Для врегулювання цієї проблеми ми й починаємо ці перевірки», - сказав голова Держфінінспекції України Петро АНДРЄЄВ. За даними прес-служби, інспекція має намір перевірити всі комунальні підприємства сфери ЖКГ, які збільшили розмір тарифів на свої послуги в 2011 і 2012 роках. Зокрема, фахівці Держфінінспекції перевірять обгрунтованість і економічну доцільність підвищення тарифів, а також формування невиробничих витрат і собівартості послуг.

П.АНДРЄЄВ додав, що під час контрольних заходів перевірятиметься законність використання коштів, сплачених споживачами комунальних послуг.

«До органів влади надходять скарги громадян на ЖЕКи, які не надають комунальні послуги, навіть якщо ці послуги сплачені на 100%. Тобто люди платять за прибирання під`їздів, прибудинкових територій, вивіз сміття, але ці роботи не виконуються», - підкреслив голова Держфінінспекції.

У разі виявлення необгрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги відповідні матеріали Держфінінспекція передасть до правоохоронних органів, а також поінформує Кабінет міністрів України.

За наявності у громадян інформації про підвищення тарифів на комунальні послуги, керівництво Держфінінспекції просить повідомляти про це по телефону довіри: (044) 425-38-18.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, на зустрічі з профспілками, в ході обговорення питання про підвищення комунальних тарифів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що органи місцевого самоврядування в деяких регіонах займаються зайвим самоуправством.

Також 25 січня М.АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку і ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ продовжити роботу зі скасування рішень про необгрунтоване підвищення комунальних тарифів у регіонах.