У Києві в 2011 р. обсяг введення офісних площ зменшився на 12%

У Києві в 2011 році було введено в експлуатацію 7 офісних об`єктів загальною орендованою площею 63 тис. кв. м, що на 12% менше, ніж у 2010 році.

Про це йдеться в огляді офісної нерухомості Києва у 2011 році компанії UTG, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, у загальній структурі ринку професійної офісної нерухомості збільшилася частка класу «В+» за рахунок введення чотирьох нових об`єктів. Структура пропозиції за класами має такий вигляд: клас «А» - 17%, клас «В+» - 29% і «В-» - 54%.

У компанії відзначили, що минулого року обсяг нової пропозиції офісних площ класу «А» і «B» у столиці збільшився на 5%, що є мінімальним показником приросту нових площ у Києві за останні 8 років. До кінця 2011 року загальний обсяг пропозиції офісних площ класу «А» і «B» у столиці досяг 1,2 млн. кв. м (орендованої площі).

За даними UTG, протягом 2011 року ринкове поглинання становило 120-130 тис. кв. м, з яких близько 80-90 тис. кв. м офісних приміщень було здано в оренду. При цьому близько 40 тис. кв. м офісних площ було продано кінцевим користувачам.

Водночас рівень вакантності бізнес-центрів за 2011 рік знизився в середньому на 3-4%, і до кінця року становив для БЦ класу «А» від 0% до 17,11%, для БЦ класу «В» - від 0% до 51,12% (включаючи нововведені БЦ з високим рівнем вакантності).

За оцінками UTG, на 2012 рік у Києві заплановано введення в експлуатацію 12 офісних об`єктів загальною орендованою площею 375 тис. кв. м, з яких найбільш ймовірне введення семи об`єктів загальною орендованою площею близько 218 тис. кв. м, що буде найбільшим показником в історії офісного ринку Києва і може призвести до істотного дисбалансу попиту і пропозиції, зростання вакантності і зниження орендних ставок.

Протягом 2012 року прогнозується перерозподіл структури попиту у бік збільшення класів «А» і «В+», що буде можливим у зв`язку з введенням в експлуатацію таких масштабних проектів, як ТОЦ Gulliver (47,2 тис. кв. м), «101 Tower» (43,6 тис. кв. м), «Преміум центр» (36 тис. кв. м), БЦ «Марія» (43,2 тис. кв. м), БЦ «Торонто» (36 тис. кв. м).