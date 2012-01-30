У Києві в 2011 р. вартість оренди офісних площ зросла на 4,5%

У Києві в 2011 році середні базові ставки оренди офісних площ зросли на 4,5%.

Про це йдеться в огляді офісної нерухомості Києва в 2011 році компанії UTG, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, на грудень 2011 року орендні ставки на офіси класу «А» перебували в діапазоні 30-55 дол./кв.м/місяць, на приміщення класу «B» - 18-45 дол./кв. м/місяць (з ПДВ без експлуатаційних витрат). Середній рівень експлуатаційних витрат для офісів класу «А» становив 6-10 дол./кв.м/місяць, для класу «В» - 2-6 дол./кв.м/місяць (з ПДВ).