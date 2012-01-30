Вартість житла на первинному ринку Києва цього року стабілізується

Вартість житла на первинному ринку Києва в поточному році стабілізується.

Таку думку висловив УНІАН директор інвестиційно-будівельної компанії «УМК» (Київ) Володимир КОНДРАТЕНКО. «Ціна буде стабільною: немає чинників для її зниження (рівень пропозиції не збільшиться), немає чинників для збільшення (великого попиту не буде - покупець не готовий переплачувати навіть в умовах дефіциту)», - вважає він.

За даними директора компанії, в 2011 році середня вартість житла на первинному ринку Києва знизилася на 12% і на кінець року становила 12-12,2 тис. грн./кв. м.

В.Кондратенко відзначив, що минулого року збільшилася частка покупців, які інвестували в покупку житла на первинному ринку задля заощадження коштів.

«До 60% покупок на первинному ринку - для збереження заощаджень. Але саме для збереження коштів, а не подальшого перепродажу. При цьому такі покупки в основному відбуваються у бізнес-сегменті», - уточнив він.

За оцінками В.Кондратенко, близько 90% операцій з придбання житла на первинному ринку столиці минулого року було здійснено за власні кошти інвесторів. При цьому 75% операцій припало на покупки житла економ-класу.

«За іпотетою кількість операцій близька до нуля, на виплату беруть у декількох компаній - тільки великий гравець може дозволити собі продавати на виплату. 90% операцій відбувається за власні кошти», - додав він.

Довідка УНІАН. Компанія «УМК» (м. Київ) почала будівельно-інвестиційну діяльність в 2003 році. Основний напрям – реалізація проектів у сфері житлового і котеджного будівництва. Серед проектів компанії - будівництво житлового комплексу «4 сезони» у Києві.