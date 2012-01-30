Статутний капітал Держфонду молодіжного будівництва можуть збільшити на 34 млн. грн.

19:46, 30 січня 2012
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує поточного року збільшити статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 34 млн. грн.

Про це сказано в проекті постанови, розміщеної на сайті міністерства.

«Збільшити статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на суму 34 млн. грн. за рахунок коштів, передбачених у законі України «Про державний бюджет на 2012 рік» на цю мету з подальшим їх використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки», - сказано в документі.

Після збільшення статутний капітал фонду збільшиться з 91,355 млн. грн. до 125,355 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році планується збільшити статутний капітал Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 31 млн. грн., які буде спрямовано на пільгове кредитування молодих сімей.

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