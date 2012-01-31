Оренда житла в Україні під час Євро-2012 до 5 разів дорожча, ніж у Польщі - польський міністр спорту

Варшава. Польща стурбована високими цінами на оренду житла в Україні на час проведення Євро-2012, які перевищують вартість аналогічних послуг в польських готелях до 5 разів, і сподівається на їх зниження.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомила міністр спорту і туризму Польщі Йоанна МУХА. «З українського боку є проблеми з готелями, які пропонують дуже високі ціни, що, на жаль, впливає на обидві сторони. Тут ми намагатимемося ще про щось домовиться з Україною», - сказала вона.

Міністр висловила думку, що українські готельєри можуть так відчутно підвищувати ціни на свої послуги в першу чергу за рахунок того, що в Україні не було збудовано запланованої кількості готелів. «У Польщі теж є такі місця, де не побудовано готелі, які планувалися, але ціни залишаються нормальними. В Україні, на жаль, ці ціни дуже високі і доходить до тисячі євро за ніч», - сказала Й.Муха.

Співрозмовниця агентства відзначила, що ніч у польських 4- і 5-зіркових готелях в середньому коштує 200-250 євро, а в готелях до 3 зірок - від 50 до 80 євро.

Й.Муха додала, що стурбованість високими цінами на готелі в Україні під час Євро-2012 висловлювала також UEFA.

Як повідомляв УНІАН, у червні-липні цього року в Україні та Польщі вперше в історії пройде фінальна частина чемпіонату Європи з футболу 2012 року, право організовувати яке країни виграли у квітні 2007 року.

Матчі Євро-2012 проходитимуть у чотирьох польських і чотирьох українських містах.