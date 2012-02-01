На вторинному ринку Одеси вартість житла в січні зросла на 0,4%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у січні 2012 року зросла на 0,4% (6 дол.) – до 1 498 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 197 дол./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 1 720 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Приморському районі – на 0,29% (5 дол.) – до 1 720 дол., в районі Молдаванка – на 1,57% (19 дол.) – до 1 226 дол., в районі Черемушки – на 2,14% (26 дол.) – до 1 240 дол., в селищі Котовського – на 0,76% (9 дол.) – до 1 197 дол./кв. м.

При цьому зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Таїрово – на 0,43% (6 дол.) – до 1 399 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.