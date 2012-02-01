Вторинне житло у Львові в січні подорожчало на 0,49%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у січні 2012 року зросла на 0,49%, або на 7 дол., – до 1 439 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 189 дол./кв. м, найдорожчим – Галицький, де середня ціна продажу становила 1 792 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла спостерігалося у Шевченківському районі – на 0,65% (8 дол.) – до 1 246 дол., Личаківському районі – на 1,13% (15 дол.) – до 1 341 дол., Сихівському районі – на 1,11% (13 дол.) – до 1 189 дол./кв. м, Галицькому районі – на 1,13% (20 дол.) – до 1 792 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано у Залізничном районі – на 1,28% (17 дол.) – до 1 311 дол./кв. м, Франківському районі – на 0,61% (9 дол.) – до 1 477 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.