На вторинному ринку Донецька вартість житла в січні зросла на 0,17%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у січні 2012 року зросла на 0,17% (2 дол.) - до 1 163 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 790 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1 422 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла зросла у Ворошиловському районі на 0,78% (11 дол.) – до 1 422 дол., Кіровському – на 0,97% (8 дол.) - до 836 дол./кв. м, Ленінському – на 0,85% (8 дол.) – до 954 дол./кв. м, Куйбишевському – на 1,19% (11 дол.) - до 936 дол./кв. м, Петровському районі – на 0,51% (4 дол.) – до 790 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Київському районі – на 0,76% (10 дол.) – до 1 304 дол., Калінінському – на 0,83% (10 дол.) – до 1 189 дол., Пролетарському – на 0,86% (8 дол.) – до 922 дол., Будьоннівському районі – на 1,14% (11 дол.) – до 954 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.