Вторинне житло Дніпропетровська подорожчало на 0,43%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в січні 2012 року зросла на 0,43%, або на 5 дол., – до 1 165 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 904 дол./кв. м, найдорожчим – Бабушкинський, де середня ціна продажу становила 1 358 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксоване у Жовтневому районі – на 1,06% (14 дол.) – до 1 338 дол., Червоногвардійському районі – на 0,51% (6 дол.) – до 1 174 дол./кв. м, Індустріальному – на 0,38% (4 дол.) – до 1 045 дол., районі Самари – на 0,51% (5 дол.) – до 989 дол., Кіровському районі – на 1,33% (16 дол.) – до 1 217 дол., Ленінському районі – на 2,03% (18 дол.) – до 904 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Бабушкінському районі – на 0,73% (10 дол.) – до 1 358 дол., Амур-Нижньодніпровському районі – на 0,61% (6 дол.) – до 984 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.