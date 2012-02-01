Клюєв запевняє, що незважаючи на холоди, підприємства ЖКГ працюють стабільно

Зважаючи на очікуване зниження температури в Україні, всі служби житлово-комунального господарства продовжать чергувати в режимі повної готовності для попередження аварій і ліквідації їх наслідків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, про це Андрій КЛЮЄВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, зниження температури істотно вплинуло на роботу комунального господарства.

Зокрема, за даними першого віце-прем`єра, внаслідок спрацьовування автоматики від газопостачання було відключено 117 приватних будинків у селі Гераськівці Марківського району Луганської області.

Через обрив ліній електропередач було знеструмлено 150 приватних будинків у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області і 1 тисяча приватних будинків у місті Бердянську Запорізької області, повідомив А.КЛЮЄВ.

Також, за його словами, в Дарницькому районі Києва стався прорив труби, внаслідок чого без водопостачання залишилися два житлових будинки, а в Запоріжжі стався прорив водопроводу - від водопостачання були відключені 5 багатоповерхових житлових і 10 приватних будинків.

А.КЛЮЄВ зазначив, що завдяки своєчасному реагуванню комунальних служб та енергетиків ці аварії було оперативно ліквідовано.

Він наголосив, що в цілому на сьогодні опалювальний сезон на об`єктах ЖКГ проходить у стабільному режимі.